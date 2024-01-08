В Україні сформували делегацію для переговорів про гарантії безпеки

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Президент Володимир Зеленський розпорядився сформувати делегацію для участі в переговорах щодо гарантій безпеки для України.

Про це йдеться в розпорядженні № 2/2024-рп.

Головою делегації призначили керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Також до складу делегації ввійшли:

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква;

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич;

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко;

Голова Служби безпеки України Василь Малюк;

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;

Заступник Міністра юстиції Ірина Мудра;

Перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк;

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький;

Міністр оборони України Рустем Умєров;

Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко;

Заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ОП Ігор Баранецький;

Директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко;

Заступник керівника департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони департаменту з питань національної безпеки та оборони ОП Віталій Мартинюк.

Очільник делегації може вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації та залучати до роботи радників, експертів, технічних працівників.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.