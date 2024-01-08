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В Україні сформували делегацію для переговорів про гарантії безпеки

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розпорядився сформувати делегацію для участі в переговорах щодо гарантій безпеки для України.

Про це йдеться в розпорядженні № 2/2024-рп.

Головою делегації призначили керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Також до складу делегації ввійшли:

Очільник делегації може вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації та залучати до роботи радників, експертів, технічних працівників.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.