ЄС щорічно потребує мільйона мігрантів для компенсації демографічного дефіциту
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що Європейський Союз потребує мільйона мігрантів кожного року, щоб компенсувати демографічний дефіцит, передає EUobserver.
За її словами, населення працездатного віку в ЄС скорочується приблизно на мільйон щороку.
«Це означає, що легальна міграція повинна зростати приблизно на один мільйон на рік, і це справді складний виклик, щоб зробити це впорядковано», — додала вона.
Наразі в ЄС кожного року прибувають законно близько 3,5 мільйона мігрантів, а незаконно — близько 300 тисяч.
Європейська комісія прогнозує, що без міграції працездатне населення ЄС скоротиться з 334 мільйонів у 2014 році до приблизно 238 мільйонів у 2060 році.
- У Євросоюзі готують нову міграційну політику, проти якої виступають Угорщина й Польща. У червні 2023 року міністри внутрішніх справ ЄС уклали попередню угоду про запропоновані положення щодо встановлення нової системи «обовʼязкової солідарності». Це має дати країнам три варіанти, що робити з мігрантами: прийняти їх на своїй території, заплатити €20 тисяч за кожного відхиленого заявника або фінансувати інші держави, які витрачаються на шукачів прихистку. Будапешт і Варшава вимагали щоб будь-які кроки, які стосуються міграційної реформи, здійснювалися «консенсусом» і лише на «добровільній основі», без огляду на угоду.