ЄС щорічно потребує мільйона мігрантів для компенсації демографічного дефіциту

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Reuters / «Бабель»

Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що Європейський Союз потребує мільйона мігрантів кожного року, щоб компенсувати демографічний дефіцит, передає EUobserver.

За її словами, населення працездатного віку в ЄС скорочується приблизно на мільйон щороку.

«Це означає, що легальна міграція повинна зростати приблизно на один мільйон на рік, і це справді складний виклик, щоб зробити це впорядковано», — додала вона.

Наразі в ЄС кожного року прибувають законно близько 3,5 мільйона мігрантів, а незаконно — близько 300 тисяч.

Європейська комісія прогнозує, що без міграції працездатне населення ЄС скоротиться з 334 мільйонів у 2014 році до приблизно 238 мільйонів у 2060 році.