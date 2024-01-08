Катар вніс $20 мільйонів у програму «Зерно з України»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, подякувавши йому за внесок $20 мільйонів у програму «Зерно з України».
Також Зеленський відзначив важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. Сторони обговорили подальшу координацію за цим напрямом.
Темами розмови також були продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру. Володимир Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.
- У листопаді 2023 року в Києві пройшов другий міжнародний саміт «Зерно з України» (Grain from Ukraine), у межах якого залучили $100 мільйонів для експорту українського зерна. Grain From Ukraine («Зерно з України») — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року в 90-ті роковини початку Голодомору 1932–1933 років. Її мета — постачання збіжжя до найбідніших країн Африки.