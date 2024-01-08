Катар вніс $20 мільйонів у програму «Зерно з України»

Новини

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, подякувавши йому за внесок $20 мільйонів у програму «Зерно з України».

Також Зеленський відзначив важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. Сторони обговорили подальшу координацію за цим напрямом.

Читайте також: Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії

Темами розмови також були продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру. Володимир Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.