ГУР отримало секретні дані про військові розробки росії вартістю $1,5 млрд
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Brian Klug / Flickr
Головне управління розвідки Міноборони отримало 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства «Специальный технологический центр», яке виробляє військове обладнання та техніку. За попередніми оцінками відомства, вартість одержаних російських даних може становити $1,5 мільярда.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
На підприємстві, зокрема, виготовляють безпілотники «Орлан» різних модифікацій, низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, іншу військову продукцію. СТЦ під санкціями з 2016 року.
ГУР отримало документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо — йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.
У розвідці зазначили, що це «суттєвий удар» по росії, адже архіви вже використовується для зміцнення обороноздатності України та ослаблення рф.