Сили ППО за час атаки знищили 18 ракет і 8 дронів. Росія запустила 59 цілей
- Автор:
- Софія Телішевська
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У ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні й зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Оборонці знищили 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ та головнокомандувач ЗСУ.
Загалом окупанти випустили 59 повітряних цілей:
- 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська (росія);
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області рф;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);
- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс);
- 8 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкоя та мису Чауда (Крим);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).
Росіяни атакували критичну і цивільну інфраструктуру, промислові та військові обʼєкти в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
- Станом на 11:30 від масованої атаки загинули четверо людей — двоє у Хмельницькій області, одна жінка у Криворізькому районі, одна жінка у місті Зміїв (Харківщина). Поранені понад 30 людей. Руйнування є у Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькій області, у Харкові, у містах Зміїв та Новомосковськ, що на Дніпропетровщині. В останньому найбільше поранених — 24 людини.