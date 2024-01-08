Сили ППО за час атаки знищили 18 ракет і 8 дронів. Росія запустила 59 цілей

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У ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні й зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Оборонці знищили 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ та головнокомандувач ЗСУ.

Загалом окупанти випустили 59 повітряних цілей:

8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська (росія);

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області рф;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску — Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс);

8 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкоя та мису Чауда (Крим);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область).

Росіяни атакували критичну і цивільну інфраструктуру, промислові та військові обʼєкти в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.