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Сили ППО за час атаки знищили 18 ракет і 8 дронів. Росія запустила 59 цілей

Автор:
Софія Телішевська
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У ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні й зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Оборонці знищили 8 ударних БпЛА та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ та головнокомандувач ЗСУ.

Загалом окупанти випустили 59 повітряних цілей:

Росіяни атакували критичну і цивільну інфраструктуру, промислові та військові обʼєкти в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.