В Японії кількість жертв землетрусу зросла до 161, рятувальним роботам заважає снігопад
- Автор:
- Олександра Амру
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Щонайменше 161 людина загинула внаслідок землетрусу магнітудою 7,6 в Японії, а 103 людини вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News.
Рятувальники продовжують шукати сотні людей, які вважаються зниклими безвісти, але сніг і дощ заважають рятувальній операції.
У містах постраждалої від землетрусу префектури Ісікава випало до 13 сантиметрів снігу, повідомило Японське метеорологічне агентство.
Понад 2 300 людей у префектурі майже ізольовані переважно через потрощені дороги.
За даними місцевої влади, станом на неділю понад 28 тисяч людей зупинилися в притулках — вони втратили домівки або були змушені евакуюватися, щоб зберегти життя.
- 1 січня в центральній Японії відбулася серія потужних землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 7,6. Влада оголосила про загрозу серйозного цунамі та закликала місцевих негайно евакуюватися — попереджали про хвилі, що можуть сягати пʼяти метрів. Того ж дня без світла залишилися щонайменше 36 тисяч домогосподарств у префектурах Ісікава і Тояма. Стихійне лихо також спровокувало масштабну пожежу в місті Вадзімі.