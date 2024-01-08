Ексзаступнику міністра оборони Вʼячеславу Шаповалову вручили нову підозру — це вже третя

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Колишньому заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову вручили нову підозру в розтраті майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів, повідомляє СБУ.

Підозру також отримали керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони та ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

За даними слідства, підозрювані під час воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тисяч бронежилетів, які за якістю і характеристиками не відповідали встановленим вимогам і не могли бути використані у війську. Бронежилети закупили у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни рф.

Ця «закупівля» завдала державі збитків на 948 мільйонів гривень. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.