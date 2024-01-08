У США оголосили лауреатів премії «Золотий глобус»
- Автор:
- Софія Телішевська
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У банкетному залі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз пройшла 81-ша церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм «Оппенгеймер», йдеться на сайті премії.
Цього разу до 25 номінацій додали дві нові категорії — «Кінематографічні й касові досягнення в кіно» та «Найкращий виступ у стендап-комедії на телебаченні».
Кіно
Найкращий драматичний фільм — «Оппенгеймер»;
Найкращий комедійний фільм або мюзикл — «Бідолахи»;
Найкращий фільм іноземною мовою — «Анатомія падіння»;
Найкращий анімаційний фільм — «Як ти живеш?»;
Найкращий режисер — Крістофер Нолан («Оппенгеймер»);
Найкращий сценарій — Жюстін Тріє та Артур Харарі, «Анатомія падіння»;
Найкращий актор драматичного фільму — Кілліан Мерфі (»Оппенгеймер»);
Найкраща актриса драматичного фільму — Лілі Гледстоун («Вбивці квіткової повні»); Найкращий актор у комедійному фільмі або мюзиклі — Пол Джаматті («Залишені»);
Найкраща актриса в комедійному фільмі чи мюзиклі — Емма Стоун («Бідолахи»);
Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні — молодший («Оппенгеймер»);
Найкраща актриса другого плану — Давайн Джой Рендольф («Залишені»);
Найкраща музика — Людвіг Горанссон («Оппенгеймер»);
Найкраща пісня — “What Was I Made For?” Біллі Айліш («Барбі»).
Серіали
Найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці»;
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення — «Сварка»;
Найкращий мюзикл або комедія — «Ведмідь»;
Найкращий актор у драматичному серіалі — «Кіран Калкін («Спадкоємці»);
Найкраща акторка у драматичному серіалі — Сара Снук («Спадкоємці»);
Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення — Стівен Йон («Сварка»);
Найкраща актриса мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення — Алі Вонг «Сварка»);
Найкращий актор другого плану в серіалі — Метью Макфейден («Спадкоємці»);
Найкраща актриса другого плану в серіалі — Елізабет Дебікі («Корона»);
Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія — Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);
Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія — Айо Едебірі («Ведмідь»).
Нові номінації
Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні — Рікі Джервейс («Ріки Джервейс: Армагеддон»);
За кінематографічні й касові досягнення — «Барбі».
Американську кінопремію «Золотий глобус» присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року.