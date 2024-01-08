У США оголосили лауреатів премії «Золотий глобус»

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У банкетному залі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз пройшла 81-ша церемонія вручення премії «Золотий глобус». Головну нагороду цього року здобув фільм «Оппенгеймер», йдеться на сайті премії.

Цього разу до 25 номінацій додали дві нові категорії — «Кінематографічні й касові досягнення в кіно» та «Найкращий виступ у стендап-комедії на телебаченні».

Кіно

Найкращий драматичний фільм — «Оппенгеймер»;

Найкращий комедійний фільм або мюзикл — «Бідолахи»;

Найкращий фільм іноземною мовою — «Анатомія падіння»;

Найкращий анімаційний фільм — «Як ти живеш?»;

Найкращий режисер — Крістофер Нолан («Оппенгеймер»);

Найкращий сценарій — Жюстін Тріє та Артур Харарі, «Анатомія падіння»;

Найкращий актор драматичного фільму — Кілліан Мерфі (»Оппенгеймер»);

Найкраща актриса драматичного фільму — Лілі Гледстоун («Вбивці квіткової повні»); Найкращий актор у комедійному фільмі або мюзиклі — Пол Джаматті («Залишені»);

Найкраща актриса в комедійному фільмі чи мюзиклі — Емма Стоун («Бідолахи»);

Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні — молодший («Оппенгеймер»);

Найкраща актриса другого плану — Давайн Джой Рендольф («Залишені»);

Найкраща музика — Людвіг Горанссон («Оппенгеймер»);

Найкраща пісня — “What Was I Made For?” Біллі Айліш («Барбі»).

Серіали

Найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці»;

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення — «Сварка»;

Найкращий мюзикл або комедія — «Ведмідь»;

Найкращий актор у драматичному серіалі — «Кіран Калкін («Спадкоємці»);

Найкраща акторка у драматичному серіалі — Сара Снук («Спадкоємці»);

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення — Стівен Йон («Сварка»);

Найкраща актриса мінісеріалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення — Алі Вонг «Сварка»);

Найкращий актор другого плану в серіалі — Метью Макфейден («Спадкоємці»);

Найкраща актриса другого плану в серіалі — Елізабет Дебікі («Корона»);

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія — Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія — Айо Едебірі («Ведмідь»).

Нові номінації

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні — Рікі Джервейс («Ріки Джервейс: Армагеддон»);

За кінематографічні й касові досягнення — «Барбі».

Американську кінопремію «Золотий глобус» присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року.