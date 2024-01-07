Голова МЗС Італії заявив, що Євросоюзу слід створити єдину армію

Новини

NATO / Flickr

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив в інтервʼю виданню La Stampa, що країни Євросоюзу мають створити єдине військо — європейські збройні сили.

На його думку це дасть змогу бути «миротворцями у світі» і проводити «ефективну зовнішню політику». За словами Таяні, це й питання захисту країн Європи — у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія та росія, «громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити лише існуюча структура, а саме Євросоюз».

Кажучи про опір подібній реформі з боку деяких європейських держав, Таяні зауважив, що єдина армія зможе стримувати і підтримувати мир, інакше європейські держави залишаться «безпорадними горобцями у світі орлів».