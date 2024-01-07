По всьому світу припиняються польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9. Усе через інцидент з дверима аварійного виходу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У США, Європі та Туреччині призупинили експлуатацію авіалайнерів Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака цієї моделі в небі відірвалася частина обшивки фюзеляжу разом із дверима аварійного виходу.
Федеральне управління цивільної авіації США розпорядилося призупинити експлуатацію Boeing 737 MAX 9 американськими авіакомпаніями і випустило директиву, за якою деякі літаки цієї моделі можуть бути допущені до польотів тільки після технічної перевірки. Вимога торкнеться 171 літака у всьому світі. На перевірку кожного піде від 4 до 8 годин.
За даними Bloomberg, більшу частину Boeing 737 MAX 9 експлуатують американські United Airlines (79 літаків) та Alaska Airlines (65 літаків).
Турецький перевізник Turkish Airlines призупинив експлуатацію пʼяти свої літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки. Від експлуатації літаків також тимчасово відмовилися Aeromexico та панамська авіакомпанія Copa Airlines.
У Європейському агентстві безпеки польотів, пише Reuters, підтримали директиву американського регулятора й ухвалили відповідну, хоча жодна з європейських авіакомпаній не використовує MAX 9.
Управління цивільної авіації Великої Британії, передає ВВС, вимагатиме від усіх авіакомпаній, що експлуатують MAX 9, відповідати вимогам американського регулятора для заходу у повітряний простір країни.
- 5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час польоту зірвало двері аварійного виходу. У літаку у цей момент був 171 пасажир. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку усі свої 65 MAX 9.
- Авіалайнери MAX 8 і 9 є одними з найновіших моделей Boeing 737 MAX. Перші з них почали надходити в експлуатацію у 2017 році. З моделю MAX 8 також були проблеми. У жовтні 2018 року один з Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії в Індонезії. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. В обох аваріях загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання MAX 8, а компанію-виробника провести повну перевірку всіх його систем.