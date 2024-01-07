Голова Євроради Шарль Мішель може залишити посаду, а його місце — тимчасово зайняти Віктор Орбан

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Reuters / «Бабель»

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у червні балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту від своєї партії «Реформаторський рух».

Про це він повідомив бельгійським медіа, а його речник підтвердив цю заяву для Politico.

Якщо Шарля Мішеля оберуть до Європарламенту, то місце голови Євроради звільниться. Лідери ЄС муситимуть швидко домовитися про наступника, інакше місце Мішеля посяде угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це станеться тому, що Угорщина перейме ротаційне головування в Раді ЄС у липні.

За такого сценарію Віктор Орбан керуватиме Радою протягом шести місяців одразу після липневих виборів до Європарламенту 2024 року. Європейські лідери хочуть уникнути такого розвитку подій через ескалацію напруженості між ними та Орбаном.

Уперше в ЄС чинний президент Євроради буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту. Шарль Мішель мав би залишатися на своїй посаді до кінця листопада до встановлення нової колегії уповноважених.

Після парламентських виборів, які відбудуться 6—9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та 27—28 червня. Там вони, імовірно, шукатимуть згоди щодо заміни Мішеля.