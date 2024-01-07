У столиці Норвегії зафіксували температурний рекорд

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Малолєтка Євген / УНІАН

Уперше за весь час спостережень температура у столиці Норвегії, Осло, опустилася до -31,1 °C.

Про це передає DW.

Уночі 6 січня стовпчик термометра в одному з районів Осло опустився до позначки -31,1 °C, що і стало найнижчою температурою у столиці.

Норвезький метеорологічний інститут звзначає, що протягом останніх 24 років температура в місті не опускалася нижче -21 °C. Сильні морози нетипові для Осло, середньостатистична температура в січні там тримається на рівні вище -10 °C.

Екстремальні холоди та снігопади також відчули й інші країни півночі. Наприклад, у Швеції 3 січня температура в одному з регіонів впала до -43 °C, що стало рекордним показником за останні 25 років. Тим часом у Фінляндії тричі за тиждень фіксували температуру, що була найнижчою за десятиліття спостережень, — -44,3 °C.