Ізраїль ліквідував «військову структуру» ХАМАС на півночі сектора Гази

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MAHMUD HAMS / AFP

Армія оборони Ізраїлю повністю ліквідувала «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

За його словами, ізраїльські військові продовжать посилювати барʼєр і оборону на кордоні, через що удари по півночі Гази можуть відбуватися й надалі.

Тепер ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації бойовиків у центральній та південній частинах Гази.

«Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни: знищити ХАМАС у центрі та на півдні, продовжувати розвідувальний, оперативний і військовий тиск, повернути заручників», — сказав речник.

І додав, що табори біженців у центральній частині Гази «щільні й повні терористів», а Хан-Юніс на півдні має «підземне місто з розгалужених тунелів».