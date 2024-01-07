Ізраїль ліквідував «військову структуру» ХАМАС на півночі сектора Гази
- Автор:
- Ліза Бровко
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MAHMUD HAMS / AFP
Армія оборони Ізраїлю повністю ліквідувала «військову структуру» бойовиків ХАМАС на півночі сектора Гази. Для цього знадобилося три місяці.
Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.
За його словами, ізраїльські військові продовжать посилювати барʼєр і оборону на кордоні, через що удари по півночі Гази можуть відбуватися й надалі.
Тепер ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації бойовиків у центральній та південній частинах Гази.
«Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни: знищити ХАМАС у центрі та на півдні, продовжувати розвідувальний, оперативний і військовий тиск, повернути заручників», — сказав речник.
І додав, що табори біженців у центральній частині Гази «щільні й повні терористів», а Хан-Юніс на півдні має «підземне місто з розгалужених тунелів».
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію у секторі Гази.
- 1 січня ЦАХАЛ розпочав виведення пʼяти бригад із сектора Гази, щоб адаптувати бойові методи до кожного району.