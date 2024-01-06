Українські прикордонники підтвердили, що фермери розблокували пункт пропуску в Медиці

Новини

Getty Images / «Бабель»

Державна прикордонна служба України підтверджує, що польські фермери завершили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині».

Польські прикордонники повідомляють, що о 21:00 фермери припинили протест на кордоні з Україною. Оформлення та пропуск через кордон відбуваються у звичайному режимі. На вʼїзд в Україну очікують 650 вантажівок.