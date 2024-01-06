Українські прикордонники підтвердили, що фермери розблокували пункт пропуску в Медиці
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Державна прикордонна служба України підтверджує, що польські фермери завершили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині».
Польські прикордонники повідомляють, що о 21:00 фермери припинили протест на кордоні з Україною. Оформлення та пропуск через кордон відбуваються у звичайному режимі. На вʼїзд в Україну очікують 650 вантажівок.
- 6 січня 2024 року підкарпатська воєвода Тереза Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським і представниками руху «Ошукане село», щоб ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів.
- Фермери з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика — Шегині» 23 листопада 2023 року. Серед іншого, вони вимагали дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.