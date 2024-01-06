Alaska Airlines призупинила рейси 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них у польоті випали запасні двері

Новини

Yuvraj Singh Mann/X

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила рейси 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері під час польоту.

Про це повідомляє Reuters.

Частина фюзеляжу відірвалася від лівого боку літака, коли той злітав з Портленду — судно прямувало до Онтаріо, що в Каліфорнії. Пілоти були змушені повернути назад і здійснити екстрену посадку. На борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.

Як розповів генеральний директор Alaska Airlines Бен Мінікуччі, літаки повернуть в експлуатацію лише після технічної перевірки, яку планують завершити впродовж найближчих кількох днів.

Boeing заявляє, що компанія розслідує причину аварійної посадки.