Alaska Airlines призупинила рейси 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них у польоті випали запасні двері
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Yuvraj Singh Mann/X
Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила рейси 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері під час польоту.
Про це повідомляє Reuters.
Частина фюзеляжу відірвалася від лівого боку літака, коли той злітав з Портленду — судно прямувало до Онтаріо, що в Каліфорнії. Пілоти були змушені повернути назад і здійснити екстрену посадку. На борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.
Як розповів генеральний директор Alaska Airlines Бен Мінікуччі, літаки повернуть в експлуатацію лише після технічної перевірки, яку планують завершити впродовж найближчих кількох днів.
Boeing заявляє, що компанія розслідує причину аварійної посадки.
- Це не єдиний інцидент з літаками Boeing 737 Max — вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). До того ж авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботи з MCAS, це дорого. Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку всіх його систем.
- Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори у всьому світі, зокрема в США, ЄС і Канаді, і вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.
- Проте у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми з електрикою.
- У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення спричинило падіння акцій компанії.