Найбільший авіаносець США Gerald Ford покинув Середземне море. Він перебував там через війну в Ізраїлі

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Найбільший і найсучасніший авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford та особовий склад 12-ї авіаносної ударної групи покинули Середземне море.

Про це повідомив шостий флот ВМС США.

Американський авіаносець прибув у східну частину Середземного моря через ескалацію конфлікту на Близькому Сході — після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Разом із кораблем у Східне Середземноморʼя прибуло ударне угруповання, до якого входять крейсер і чотири есмінці, вісім ескадрилій ударних і допоміжних літаків.

У Центральному командуванні ЗС США зазначали, що прибуття в регіон авіаносця й ударної групи є «потужним сигналом стримування на випадок, якщо хтось із вороже налаштованих до Ізраїлю субʼєктів спробує скористатися ситуацією, що склалася».