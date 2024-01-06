В Україні провели унікальну одномоментну операцію — дитині пересадили печінку та виправили ваду серця
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство охорони здоров'я
У столичному «Охматдиті» провели унікальну трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця — операція тривала майже добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Дівчинка народилася в Тернополі в лютому 2023 року, у неї була вада серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження в дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.
Спеціалісти організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання: оцінили ризики та вирішили поєднати дві операції так, щоб не нашкодити пацієнтці. Операція унікальна, бо медики одночасно проводили корекцію вади серця і трансплантацію печінки від донора — мами.
Такий варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця виконували вперше в Україні.
В операції брали участь медики з Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, спеціаліст з Національного інституту раку, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба, медсестри та інші фахівці НДСЛ «Охматдит».