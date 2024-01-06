Біля української станції «Академік Вернадський» нарахували 750 маленьких пінгвіненят. Скоро очікується бейбі-бум
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
В Антарктиді, біля української станції «Академік Вернадський» щодня зростає кількість маленьких субантарктичних пінгвінів — біолог Вадим Ткаченко вже нарахував 750 пташенят.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Зовсім скоро на острові Галіндез очікують бейбі-бум — наразі зʼявилися пташенята лише з 16% від загальної кількості відкладених яєць. За розрахунком біолога 28-ї Української антарктичної експедиції Вадима Ткаченка, бейбі-бум має розпочатися в середині січня.
Серед пінгвіненят є зовсім крихітки, а є такі, що добряче підросли й наздоганяють за розмірами батьків. На острові вже шестеро дорослих пташенят — це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада.
- Зростання популяції пінгвінів може призвести до збільшення чисельності морських леопардів. Це хижаки, які їдять здебільшого пінгвінів та тюленів. Завдовжки тварина сягає пʼяти метрів, а важить 600 кілограмів. Морський леопард захищає свою територію — коли бачить човен, намагається його відігнати. Ця тварина має гострі зуби та дуже швидко плаває (до 40 км/год). Вона цілком здатна наздогнати та прогризти човен. У червні 2022 року українські полярники зустрілися з морським леопардом під час океанської експедиції. Їм довелося завершити роботу і втекти.