Одного із засновників «Київгуми» заарештували. Компанії закидають постачання такмеду до рф

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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума» — Антону Кравцю. Його триматимуть під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

Про це йдеться в коментарі СБУ для «Бабеля».

Служба безпеки викрила компанію «Київгума» на постачанні такмеду до росії. Слідство вважає, що протягом 2022—2023 років компанія переправила до рф партії тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на суму понад 40 мільйонів гривень.

Правоохоронці також встановили, що окупанти направляли медзасоби «Київгуми» до російських військових шпиталів на окупованих територіях України.