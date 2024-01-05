Одного із засновників «Київгуми» заарештували. Компанії закидають постачання такмеду до рф
- Автори:
- Ліза Бровко, Оксана Коваленко
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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума» — Антону Кравцю. Його триматимуть під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.
Про це йдеться в коментарі СБУ для «Бабеля».
Служба безпеки викрила компанію «Київгума» на постачанні такмеду до росії. Слідство вважає, що протягом 2022—2023 років компанія переправила до рф партії тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на суму понад 40 мільйонів гривень.
Правоохоронці також встановили, що окупанти направляли медзасоби «Київгуми» до російських військових шпиталів на окупованих територіях України.
- ТОВ «Київгума» працює як підприємство повного циклу і виготовляє вироби з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону — понад 4 000 найменувань продукції. Компанія належить Андрію Острогруду (20%), Роману Кравцю (40%) та Антону Кравцю (40%).
- Раніше Острогруд уже повідомляв про тиск з боку правоохоронних органів на його компанію і повʼязував його з лобіюванням закупівлі для ЗСУ аптечок китайського виробництва. Гендиректор «Київгуми» є одним з ініціаторів громадського руху «Маніфест 42», спрямованого на протидію корупційного тиску на бізнес з боку тилових силовиків.