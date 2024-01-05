Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуну й Урану
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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University of Oxford
Дослідження британських астрономів показало, що поширені уявлення про вигляд Нептуну й Урану — хибні, повідомляє BBC.
Ми уявляли собі Нептун насиченого блакитного кольору, а Уран — зеленого, а дарма.
На знімках космічної місії 1980-х років Нептун дійсно мав яскраво-блакитний колір, а Уран — блідо-зелений. Проте останнє дослідження виявило, що обидві планети мають однаковий зеленкувато-блакитний відтінок.
Виявилося, що попередні зображення Нептуну покращили, щоб показати деталі атмосфери планети — це змінило її справжній колір.
«Вчені підкреслили синій колір, щоб виявити особливості атмосфери Нептуну, тому планета ніби має насичений блакитний колір, хоча насправді Нептун дуже схожий на Уран», — сказала професорка астрофізики Единбурзького університету Кетрін Гейманс.
Вчені стверджують, що покращення зображень планет є звичною процедурою в астрономічних дослідженнях.