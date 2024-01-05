З Дієго Марадони зняли звинувачення в ухиленні від сплати податків. Справа тривала 30 років

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Diego Maradona / Flickr

Вищий суд Італії зняв з покійного аргентинського футболіста Дієго Марадони звинувачення в ухиленні від сплати податків, завершивши 30-річну судову боротьбу між ним і податковими органами.

Про це пише Reuters.

Марадону звинуватили в тому, що він нібито використовував проксі-компанії в Ліхтенштейні, щоб ухилитися від судових зборів, коли отримував платежі від клубу «Наполі», в період з 1985 до 1990 року, за авторські права на його зображення.

Розслідування щодо сплати податків стартували на початку 1990-х років і призвели до звинувачень на суму €37 мільйонів, а також конфіскації деяких речей гравця під час його візитів до Італії.

«Все закінчилося, і я можу чітко заявити, не боячись заперечень, що Марадона ніколи не ухилявся від податків», — заявив адвокат покійного футболіста.

Тепер спадкоємці Марадони мають право вимагати відшкодування збитків.