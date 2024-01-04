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Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України

Автор:
Софія Телішевська
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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України — перший у цьому році.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У пакеті допомоги:

Також у пакеті 9 080 боєприпасів калібру 155 мм, 305 штурмових гвинтівок МК 556, 750 тисяч патронів до стрілецької зброї, 30 систем виявлення дронів, зимовий маскувальний одяг та 3 350 касок.

Також Німеччина передасть надалі:

Берлін уже надав Україні декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.