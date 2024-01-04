МВС: До суду передали майже 2 600 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Національна поліція України відкрила близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, майже 2 600 таких кримінальних проваджень уже передали до суду.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
При цьому, зазначив Клименко, ініціатива не в поліцейських, а в уповноважених працівників ТЦК.
«Початково протокол про порушення ухилянтом обліку має складати представник ТЦК, а вже потім, коли цей ухилянт намагається змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації в ЗСУ, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції, і поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти», — наголосив очільник МВС.
Провадження відкривають за статтею 336 Кримінального кодексу України.
- Україна посилює контроль за військовим обліком. Увечері 25 грудня 2023 року уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- Якщо його ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобовʼязані носити при собі військово-облікові документи та показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліції.
- Проте 2 січня 2024 року заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть. Сьогодні, 4 січня, профільний комітет Верховної Ради почав розгляд нового законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби.