МВС: До суду передали майже 2 600 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації

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Національна поліція України відкрила близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, майже 2 600 таких кримінальних проваджень уже передали до суду.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

При цьому, зазначив Клименко, ініціатива не в поліцейських, а в уповноважених працівників ТЦК.

«Початково протокол про порушення ухилянтом обліку має складати представник ТЦК, а вже потім, коли цей ухилянт намагається змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації в ЗСУ, тоді ТЦК повідомляє про це органи Національної поліції, і поліція в рамках кримінального провадження розслідує такі факти», — наголосив очільник МВС.

Провадження відкривають за статтею 336 Кримінального кодексу України.

