У Лондоні наприкінці 2024 року виступить голограма Елвіса Преслі

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На сцени Лондону, Лас-Вегасу, Токіо та Берліну повернеться «король рок-н-ролу», співак Елвіс Преслі — щоправда, у вигляді голограми. Для створення шоу з аватаром музиканта компанія Elvis Evolution використає штучний інтелект, який вивчатиме фотографії та відео Елвіса. Перше шоу в Лондоні планується вже в листопаді 2024 року.

Про це пише The Guardian.

Технологія на основі штучного інтелекту дозволить відтворити цифрового Елвіса в повний зріст із кількох тисяч його особистих фотографій та домашніх відеозаписів. У шоу також використають ефекти доповненої реальності та сценічні спецефекти.

На місці проведення концерту в центрі Лондону також організують тематичний бар і ресторан із живою музикою. Оригінальну голограму представлять після укладення угоди між компанією та Authentic Brands Group, власниками спадщини Елвіса Преслі.