Комітет Верховної Ради почав розгляд закону про мобілізацію. Його обговорюватимуть із командуванням ЗСУ
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- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Профільний комітет Верховної Ради почав розгляд нового законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби.
Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Він зазначив, що обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони триватиме кілька днів. «У депутатів від виборців є багато запитань щодо мобілізації, для відповідей на комітет приїхали [генерал Валерій] Залужний, [начальник Генштабу Сергій] Шаптала та міністр [оборони Рустем] Умєров», — додав Арахамія.
- Україна посилює контроль за військовим обліком. Увечері 25 грудня 2023 року уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- Якщо його ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобовʼязані носити при собі військово-облікові документи та показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліції.
- Проте 2 січня 2024 року заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть.