Комітет Верховної Ради почав розгляд закону про мобілізацію. Його обговорюватимуть із командуванням ЗСУ

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Профільний комітет Верховної Ради почав розгляд нового законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він зазначив, що обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони триватиме кілька днів. «У депутатів від виборців є багато запитань щодо мобілізації, для відповідей на комітет приїхали [генерал Валерій] Залужний, [начальник Генштабу Сергій] Шаптала та міністр [оборони Рустем] Умєров», — додав Арахамія.