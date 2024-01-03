В Ірані під час траурної церемонії памʼяті генерала Сулеймані сталися два вибухи. Загинули більше за 70 людей

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В іранському місті Керман під час церемонії на вшанування памʼяті загиблого генерала Касема Сулеймані пролунали два потужні вибухи. За останніми даними місцевих медіа, загинули 73 людини і ще 171 постраждала. Вочевидь, кількість жертв буде зростати.

У місті була урочиста хода. Вибухи пролунали за 700 метрів і приблизно за кілометр від могили генерала. Влада Ірану вже назвала вибухи терористичним актом. Хто за ними стоїть, поки не відомо.

Згодом цифра загиблих зросла до 103, а поранених — до 141.