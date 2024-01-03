ВМС ЗСУ: Україна не подавала Туреччині запит на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків

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Військово-морські сили ЗСУ не подавали Туреччині запит на пропуск до Чорного моря двох українських мінних тральщиків «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які Україні передала Британія.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

«Враховуючи дію Конвенції Монтре, іншого варіанту очікувати в принципі не слід було, тому, відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було», — сказав він, зауваживши, що Туреччина не пропускає до Чорного моря і військові кораблі рф, тож приводу для «зради» немає.

Відповідаючи на запитання, чим Україна наразі розміновує море, речник сказав, що для цього використовують спеціальне роботизоване обладнання і дрони. Це менш ефективно за кораблі-міношукачі й такого обладнання потрібно багато, тому Україна веде постійний діалог із союзниками.

Також Плетенчук додав, що розмінування Чорного й Азовського морів після завершення активних бойових дій триватиме до 5 років. Це термін глобального розмінування. На розчищення основних морських шляхів знадобиться 3—5 місяців. Операцію вже планують.