Польські фермери погрожують відновити блокаду пункту пропуску «Медика — Шегині»

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Польські фермери 4 січня відновлять блокаду прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині», якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог.

Про це заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, передає РАР.

У разі невдалого завершення переговорів аграрії відновлять блокаду 4 січня о 09:00, заявив Кондрув. Він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що «все готово для продовження протесту». Водночас він запевнив, що надання письмових гарантій автоматично припинить акцію. Серед іншого, фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.