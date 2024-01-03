Польські фермери погрожують відновити блокаду пункту пропуску «Медика — Шегині»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Польські фермери 4 січня відновлять блокаду прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині», якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог.
Про це заявив лідер протестувальників Роман Кондрув, передає РАР.
У разі невдалого завершення переговорів аграрії відновлять блокаду 4 січня о 09:00, заявив Кондрув. Він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що «все готово для продовження протесту». Водночас він запевнив, що надання письмових гарантій автоматично припинить акцію. Серед іншого, фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін.
- Фермери з ініціативи «Ошукане село» почали блокувати перехід «Медика — Шегині» 23 листопада 2023 року. Серед іншого, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. 24 грудня 2023 року польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині», проте пообіцяли відновити блокаду після свят.
- Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща наближається до припинення блокади українського кордону. Польський премʼєр зазначив, що, найімовірніше, усі вимоги протестуючих далекобійників не виконають, але подальші рішення уряду дозволять «розрядити емоції» та зняти блокаду на кордоні.