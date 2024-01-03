Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із сербської вʼязниці

Новини

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року увʼязнення за відмивання коштів, вийшов із вʼязниці.

Про це пише видання ВВС, якому звільнення Наумова підтвердили у Високому суді міста Ніш.

Наумов вийшов із вʼязниці на початку грудня 2023 року, однак через розгляд апеляції на вирок у нього вилучили документи та заборонили залишати країну. Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд із Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

Окрім цього, як стверджують адвокати Наумова, у рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози його життю, а сам Наумов заявляв про небезпеки, повʼязані з перебуванням у Сербії.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада». Однак офіційно про це ще не повідомляли.

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

Джерела у правоохоронних органах повідомляли «Бабелю», що Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Інформацію про можливий переїзд наумова до росії також підтверджує видання The Insider.

В Україні Наумову повідомили про дві підозри — у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень.