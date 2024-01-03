У Туреччині затримали 34 людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Національна розвідувальна організація Туреччини затримала 34 людей, підозрюваних у шпигунстві на користь ізраїльської розвідувальної служби Моссад.
Про це повідомив турецький телеканал TRT Haber.
Затримання відбулися у восьми провінціях Туреччини, зокрема у Стамбулі та Анкарі. Більшість затриманих — іноземці. За даними турецької прокуратури, загалом у шпигунстві підозрюють 46 людей, деякі з них раніше виїхали за кордон. Обшуки провели за 57 адресами.
Слідство стверджує, що підозрювані за завданням Моссаду планували напади на палестинських активістів, які живуть у Туреччині. Затримання провели після того, як ізраїльська розвідка нібито організувала напади на палестинців у Туреччині. Зараз шукають ще 12 підозрюваних.
- У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули 9 турецьких активістів.
- Після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив із підтримкою бойовиків і Палестини. 25 жовтня 2023 року Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків ХАМАС «визволителями». Він заявив, що «ХАМАС — це не терористична організація, а визвольна група борців, яка захищає свої землі та громадян». Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони, він запросив країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію.