Генштаб: За добу росія втратила ще 680 окупантів

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Росія втратила 680 окупантів і 15 артилерійських систем.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. А в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили сім атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області — там ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. На Херсонському напрямку оборонці продовжують розширювати плацдарм.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника — уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему і склад пально-мастильних матеріалів противника.