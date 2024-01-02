Reuters: Ізраїль ліквідував високопосадовця ХАМАС у Лівані

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Ізраїльський безпілотник ударив по передмістю Бейруту і вбив високопосадовця ХАМАС Салеха аль-Арурі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Дрон влучив в офіс ХАМАС у Дахії (передмістя Бейруту) у ніч на 2 січня, через що загинули загалом шість людей. Так повідомили в державному інформаційному агентстві Лівану.

Reuters

ХАМАС підтвердив вбивство аль-Арурі через афілійоване радіо «Аль-Акса». Салех аль-Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС і одним з командирів-засновників його військового крила, бригади якого напали на Ізраїль 7 жовтня. Також він був командиром угруповання на Західному березі річки Йордан.

Премʼєр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив атаку БпЛА як «новий ізраїльський злочин» і заявив, що це спроба втягнути Ліван у війну.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли в сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши метою повне знищення ХАМАС.

За час операції Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази ліквідували понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС, проте голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі каже, що реальна кількість значно більша — ізраїльська сторона не знає, скільки терористів можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях.

Адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. У його основі — контроль цієї території оновленою Палестинською адміністрацією, яка контролює Західний берег річки Йордан. Стабілізацію регіону планують покласти на Міжнародні сили. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС. Нетаньягу проти повернення палестинської влади в Газу після війни, зокрема він не хоче допускати адміністрацію Махмуда Аббаса, що контролює Західний берег річки Йордан.