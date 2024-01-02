У Німеччині працевлаштована рекордна кількість людей

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У 2023 році в Німеччині працевлаштованими була рекордна кількість людей — близько 45,9 мільйона.

Про це повідомило Федеральне статистичне відомство країни, передає служба новин Tagesschau.

Це стало рекордом з часів об’єднання Німеччини в 1990 році. Попередній рекорд 2022 року був менший на 0,7 %, або на 333 тисячі людей.

Одна з причин зростання зайнятості у 2023 році — імміграція іноземних працівників. Також зросла трудова активність самих німців.

Протягом минулого року різко зросла кількість працівників у сферах державних послуг, освіти й медицини, а також у торгівлі, транспорті та готельно-ресторанному бізнесі.

За даними Німецького інституту економічних досліджень (DIW), кількість працівників може перевищити позначку 46 мільйонів цього року, а потім зрости до 46,082 мільйона у 2025 році. Це буде піком для Німеччини. Після цього прогнозують спад через старіння нації.