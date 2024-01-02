До БРІКС приєдналися пʼять нових країн

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Саудівська Аравія, Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет офіційно стали новими членами БРІКС.

Про це повідомив Blo0mberg.

Тепер група складається з десяти країн. Спочатку в БРІКС були Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка. Вони запросили до себе шість інших держав, але одна з них відмовилася — це Аргентина.

Раніше південноафрикаські посадовці казали, що ще понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, а 22 країни офіційно попросили їх прийняти.