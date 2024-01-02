Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть.
Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу», заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
За її словами, це буде версія, напрацьована комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом законопроєкту про мобілізацію. Вона врахує зауваження уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, який казав, що деякі норми документу суперечать Конституції, та певні занепокоєння щодо корупційних норм.
- Україна посилює контроль за військовим обліком. Увечері 25 грудня 2023 року уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- Якщо його ухвалять без вагомих змін, то всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо. Вони також будуть зобовʼязані носити при собі військово-облікові документи і показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліціянтів.