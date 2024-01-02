В Японії спалахнув літак із 379 людьми на борту — він зіткнувся із судном берегової охорони
- Автор:
- Олександра Амру
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Punch Newspapers/X
В аеропорту Ханеда у столиці Японії Токіо під час приземлення загорівся пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines.
Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK.
Ідеться про літак, що прибув до аеропорту Ханеда з Нового аеропорту Тітосе (New Chitose Airport) рейсом 516JAL. Пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони одразу після приземлення.
Вдалося евакуювати всіх, хто був на борту, — 367 пасажирів і 12 членів екіпажу, повідомляє японський мовник із посиланням на заяву авіакомпанії.
Як передають японські медіа, берегова охорона підтвердила факт зіткнення свого літака з пасажирським судном Japan Airlines. Попередньо, на борту літака берегової охорони було шестеро людей — капітану вдалося врятуватися, проте інші пʼятеро наразі вважаються зниклими безвісти.