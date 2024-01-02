У Києві та області через ракетну атаку виникли перебої з електро- і водопостачанням

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У Києві внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів виникли перебої з електропостачанням, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Частина обʼєктів і житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені», — написав міський голова. Також, за його словами, у деяких районах Києва немає тиску у водопровідній мережі.

Пізніше в ДТЕК додали, що в Києві через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Компанія обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.

Також частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах області.