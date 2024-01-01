Канада передає Україні NASAMS

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Президент Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову в новому році з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони говорили, зокрема, про посилення українського повітряного щита.

«Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових NASAMS — систем і ракет до них», — написав Зеленський.

Також він поінформував канадського премʼєра про постійні російські удари по містах і селах України, а також про те, що за вечір перед Новим роком і новорічну ніч українська ППО знищила 80 ударних дронів.

Сторони обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися про підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації Формули миру. Зустріч пройде в Давосі в середині січня.