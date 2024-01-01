Музична збірка Тейлор Свіфт пʼять тижнів очолює рейтинг найпопулярніших альбомів — співачка побила рекорд Елвіса Преслі

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Альбом американської співачки Тейлор Свіфт «1989» уже пʼятий тиждень поспіль перебуває на верхівʼї чарту Billboard 200. У такий спосіб вона змогла побити рекорд однієї з найвідоміших постатей поп-культури, «короля рок-н-ролу» Елвіса Преслі.

Альбоми Тейлор Свіфт загалом досягли рекорду в 68 тижнів на першому місці в рейтингові — це на один тиждень більше, ніж у Преслі.

Утім, незважаючи на успіх співачки, абсолютним лідером чарту залишається музичний гурт Beatles — сумарно їхні альбоми посідали першу сходинку 132 тижні.

До десятки лідерів увійшли також:

друге місце — Майкл Бубле з альбомом Christmas, який підняв співака на дві позиції;

третє місце — Нікі Мінаж з альбомом Pink Friday;

четверте місце — джазист Нет Кінг Коул з альбомом The Christmas Song (його історичний пік на сьогоднішній день);

пʼяте місце — Морган Воллен з альбомом One Thing at a Time;

шосте місце — Дрейк з For All the Dogs;

сьоме місце — альбом з різдвяними піснями, спродюсований Філом Спектором, A Christmas Gift for You from Phil Spector (ще один історичний пік);

восьме місце — різдвяний альбом Мераї Кері;

девʼяте місце — ще один альбом Тейлор Свіфт Midnights;

десяте місце — збірка різдвяних пісень Greatest Christmas Hits (також найвища для цього альбому сходинка на сьогодні).