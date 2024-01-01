Російський дрон влучив у будинок на Сумщині. Двоє загинули
- Автор:
- Ліза Бровко
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МВС України
Удень 1 січня російські окупанти запустили дрон по житловому двоповерховому будинку в Есманській громаді на Сумщині. Загинули дві людини.
Про це пише МВС.
Від отриманих травм у лікарні померла 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще одна жінка постраждала.
На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків російської атаки.
Есманська громада межує з росією. Окупанти регулярно атакують її дронами, артилерією, мінометами.
- Раніше з 19 населених пунктів Сумщини повністю евакуювали населення. Йдеться про 5-кілометрову зону вздовж кордону з росією. Ці 19 населених пунктів розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманській громадах.