Російський дрон влучив у будинок на Сумщині. Двоє загинули

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МВС України

Удень 1 січня російські окупанти запустили дрон по житловому двоповерховому будинку в Есманській громаді на Сумщині. Загинули дві людини.

Про це пише МВС.

Від отриманих травм у лікарні померла 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще одна жінка постраждала.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків російської атаки.

МВС України

Есманська громада межує з росією. Окупанти регулярно атакують її дронами, артилерією, мінометами.