Віднині в Естонії одностатеві пари можуть одружуватися

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Zoriana Stakhniv / Unsplash

Естонія легалізувала одностатеві шлюби з 1 січня 2024 року.

Про це пише The Guardian.

Закон набув чинності в понеділок, і тепер одностатеві пари можуть зареєструвати заяву на шлюб онлайн. Перші заяви опрацюють і сертифікують до 2 лютого. Зазвичай їх обробляють за термін від одного до шести місяців.

З 2013 року Естонія юридично визнавала цивільне партнерство та спільне проживання.

У червні парламент країни ухвалив зміни до закону, які дозволяють укладати шлюб між двома повнолітніми людьми незалежно від їхньої статі. За проголосували 55 членів парламенту, ще 34 — висловились проти.