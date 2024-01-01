У Києві з-під завалів дістали тіла ще чотирьох загиблих. Кількість жертв ракетної атаки зросла до 27
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Шевченківському районі Києва рятувальники виявили тіла ще чотирьох людей, які загинули від ракетного удару по столиці 29 грудня 2023 року.
Загальна кількість жертв зросла до 27, повідомили в ДСНС.
Від атаки постраждали 30 людей. Рятувальна операція триває. Сьогодні в столиці офіційно оголошено День жалоби.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.
- Станом на 30 грудня відомо, що через масований удар росії по Україні 29 грудня загинули щонайменше 39 людей. Загалом постраждали 159 людей.