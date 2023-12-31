Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.
Про це повідомляють Reuters та AFP.
Цзіньпін заявив, що «у цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ». «Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації», — сказав він.
- Китай посилює військовий тиск і свої претензії на суверенітет над демократичним Тайванем. За 2013 рік його авіація понад 1 700 разів залітали в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.
- На Тайвані 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори. Китай висловлює невдоволення щодо нинішнього віцепрезидента Лай Чінте, кандидата в президенти від керівної Демократичної партії Тайваню, який лідирує в опитуваннях.
- 20 грудня 2023 року NBC писало, що Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав Джо Байдену, що Китай має намір приєднати Тайвань, проте нібито мирним шляхом, а не силовим. Коли Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації.