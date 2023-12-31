Марсохід Curiosity показав 12 годин на Червоній планеті

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NASA

Марсохід NASA Curiosity зняв приголомшливі кадри від світанку до сутінків на Червоній планеті.

Про це пише Space.

Це чорно-біле відео апарат зняв 8 листопада під час 4002-го марсіанського дня своєї місії за допомогою двох камер запобігання небезпеці (HazCams).

Ці камери зазвичай використовують для виявлення каменів, схилів та інших небезпек для Curiosity, але поки марсохід стоїть на місці, їх можна використовувати для інших цілей.

На відео можна побачити, як тінь Curiosity рухається поверхнею Марсу, тобто робот працює на Марсі як сонячний годинник.