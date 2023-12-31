У Києві зросла кількість жертв атаки росіян 29 грудня. Аварійно-рятувальні роботи тривають

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Пресслужба ДСНС

У Шевченківському районі Києва станом на ранок 31 грудня рятувальники дістали з-під завалів тіла 19 жертв ракетної атаки росіян 29 грудня. Вісім людей врятували.

Про це повідомили у КМВА.

Пресслужба ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють 72 рятувальники, 16 одиниць техніки та кінологічний розрахунок.