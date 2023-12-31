У Києві зросла кількість жертв атаки росіян 29 грудня. Аварійно-рятувальні роботи тривають
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- Анна Холоднова
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Пресслужба ДСНС
У Шевченківському районі Києва станом на ранок 31 грудня рятувальники дістали з-під завалів тіла 19 жертв ракетної атаки росіян 29 грудня. Вісім людей врятували.
Про це повідомили у КМВА.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють 72 рятувальники, 16 одиниць техніки та кінологічний розрахунок.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули більш ніж 30 людей і понад 160 поранені.