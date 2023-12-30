Євросоюз схвалив частковий вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Євросоюз схвалив частковий вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це рішення скасовує внутрішні перевірки на повітряних і морських кордонах.
«Обидві країни наполегливо працювали для цього. Вони обидві на це заслуговують. Вони зроблять Шенген ще сильнішим», — повідомила фон дер Ляєн.
- 28 грудня Румунія і Болгарія досягли угоди з Австрією про приєднання до Шенгенської зони. Раніше Австрія блокувала їхній вступ до Шенгену через високий рівень нелегальної імміграції.
- До Шенгенської зони відкритих кордонів наразі входять 23 із 27 країн-членів блоку, а також Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія, які не входять до Євросоюзу. Із чотирьох членів ЄС, які не входять до Шенгенської зони, три — Болгарія, Кіпр та Румунія — юридично зобовʼязані приєднатися до неї в майбутньому, а Ірландія зберігає право на неучасть, натомість застосовуючи власну візову політику.