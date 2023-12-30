У Белграді тисячі протестувальників знову вийшли на мітинг проти фальсифікації виборів

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У столиці Сербії Белграді тисячі протестувальників вийшли на мітинг, звинувачуючи президента Александара Вучича у фальсифікацій нещодавніх парламентських і муніципальних виборів.

Про це пише сербське видання N1.

Протест організувала ініціатива ProGlas. Мітингувальники пройшли від фонтану Теразіє до Конституційного суду, символічно демонструючи «червоні картки» установам по дорозі. Ініціатори протесту закликали всіх «одноголосно, спокійно і рішуче сказати, що вони не згодні на переписування виборчого волевиявлення, що вони не згодні на безглуздість демократії та верховенства права і що вони не погоджуються на народження в Сербії голого самодержавства».

Ініціатива ProGlas заявила, що «через зраджену виборчу волю громадян» вона вимагає провести нові парламентські та місцеві вибори в Сербії протягом шести місяців, після процесу фундаментальної зміни виборчих умов.

Голова партії «Сербія проти насильства» Мирослав Алексич повідомив журналістам, що нові масштабні протести плануються в січні ,після Нового року, проте не назвав точної дати.

Що спричинило протести в Сербії

17 грудня 2023 року в Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» — 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії — 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації. Спостерігачі ОБСЄ теж побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.

18 грудня в Сербії почалися протести з вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є «Сербія проти насильства».

24 грудня в столиці Сербії Белграді тисячі протестувальників вийшли на мітинг із вимогами скасувати результати парламентських і муніципальних виборів та із заявами про фальсифікації. Мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилася поліція, застосувавши газ і кийки.

Сьогодні, 30 грудня, у Сербії проводять перевибори на 30 дільницях, три з них — у Белграді. Повторні вибори депутатів парламенту Сербії проводять на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, і на тих, де результати анулювали через виявлені порушення.