Кількість благодійників у monobank цьогоріч зросла майже вдвічі

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кількість людей, які вносять пожертви на військові потреби України за 2023 рік збільшилася майже вдвічі, а загальна цьогорічна сума внесків втричі більша, ніж торік.

Про це йдеться в статистиці цифрового банку monobank.

Ще у 2022 році загалом налічували 3 мільйони донорів, цьогоріч їхня кількість зросла до 5,7 мільйона. Значно збільшилася й загальна сума донатів — з 8,5 мільярда гривень того року до 27,4 мільярда гривень, а середня пожертва зросла майже на 100 гривень — з 258 гривень у 2022 році до 349 гривень цьогоріч.

За статистикою різке збільшення внесків припало на періоди блекаутів і підриву Каховської ГЕС.