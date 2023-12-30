Microsoft випустила застосунок чат-боту зі ШІ Copilot для iOS та iPadOS

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Компанія Microsoft випустила застосунок чат-боту зі штучним інтелектом Copilot для операційних систем iOS та iPadOS. Він уже доступний в App Store.

Застосунок дозволяє безкоштовно отримати доступ до текстового чат-боту, який працює на основі мовної моделі GPT-4, а також створювати зображення за текстовим запитом. Для цього чат-бот інтегрували з нейромережею DALL-E 3 для створення зображень від компанії OpenAI (творець ChatGPT).