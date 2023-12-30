У Сербії проводять перевибори на 30 дільницях

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Flickr / Boris Pozder

У Сербії проходять перевибори на понад 30 виборчих дільницях, три з них — у столиці Белграді.

Про це повідомляє сербська державна телерадіокомпанія PTC.

Повторні вибори депутатів парламенту Сербії проводять на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, і тих, де результати анулювали через виявлені порушення.

Повторне голосування відкрите сьогодні від 07:00 до 20:00. На дільницях, де проходять перевибори, загалом право голосу мають 19 543 виборці.

Перед цим у п’ятницю Республіканська виборча комісія (RIK) відкинула вимогу блоку «Сербія проти насильства» скасувати результати виборів загалом через виявлені проблеми. Очільник RIK Владимир Димитрієвич пояснив це тим, що документ подала невідповідна особа.