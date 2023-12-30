У Сербії проводять перевибори на 30 дільницях
- Автор:
- Олександра Амру
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Flickr / Boris Pozder
У Сербії проходять перевибори на понад 30 виборчих дільницях, три з них — у столиці Белграді.
Про це повідомляє сербська державна телерадіокомпанія PTC.
Повторні вибори депутатів парламенту Сербії проводять на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, і тих, де результати анулювали через виявлені порушення.
Повторне голосування відкрите сьогодні від 07:00 до 20:00. На дільницях, де проходять перевибори, загалом право голосу мають 19 543 виборці.
Перед цим у п’ятницю Республіканська виборча комісія (RIK) відкинула вимогу блоку «Сербія проти насильства» скасувати результати виборів загалом через виявлені проблеми. Очільник RIK Владимир Димитрієвич пояснив це тим, що документ подала невідповідна особа.
- 17 грудня 2023 року в Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» набрав 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії — 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації. Спостерігачі ОБСЄ також побачили низку порушень — несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.
- 18 грудня в Сербії почалися протести з вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є «Сербія проти насильства».
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